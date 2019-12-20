Встреча премьера Армении Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в неформальной встрече глав государств-участников Содружества Независимых Государств, которая состоится в Санкт-Петербурге, не предусмотрена, но состоится официальный ужин, на котором будут присутствовать Пашинян и Алиев. Об этом армянской службе радио «Свобода» заявил пресс-секретарь премьера Армении Владимир Карапетян.

Последняя встреча Пашиняна и Алиева состоялась в октябре в Ашхабаде на полях заседания совета руководителей стран-членов СНГ. До этого, лидеры двух стран встречались 29 марта в Вене.

Minval.az