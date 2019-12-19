Владимир Путин заявил, что Рамзан Кадыров получил звание Героя России за участие в боевых операциях против членов бандформирований. Он сказал об этом на ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста «Коммерсанта» Андрея Колесникова о споре главы Чечни с режиссером Александром Сокуровым, передает Дождь.

Президент отметил, что отец действующего главы республики Ахмат Кадыров погиб «за Чечню и за Россию», а его сын «до сих подвергается значительной опасности в ежедневном режиме» и «лично принимает участие в боевых операциях».

«Мне директор ФСБ как-то докладывал о ликвидации бандформирования. Я говорю — представь ребят к наградам. Он говорит — это не мы, это кадыровцы. И он сам [Кадыров]. Его не остановить, под пули лезет», — рассказал Путин.

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