Министерство экономики и устойчивого развития Грузии опровергает распространенную армянскими СМИ информацию о возможной продаже порта Батуми.

«Распространенная армянскими СМИ информация не соответствует действительности. Батумский порт передан в аренду сроком на 49 лет с правом управления компании «Батумский нефтетерминал», — заявляют в министерстве.

Армянская газета «Жаманак» написала о заинтересованности Армении купить морской порт в Батуми, который власти Грузии выставили на продажу за $600 млн.

«Различные круги в Армении пытаются организовать сбор средств для покупки порта, тем самым обеспечив беспрепятственную транспортировку грузов в Армении», — пишет издание.

По данным источников газеты, обсуждается идея создания аукционного общества, в котором могут участвовать также предприниматели из диаспоры.

Minval.az