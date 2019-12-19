В Стамбуле состоялась церемония открытие мемориальной доски министру внутренних дел АДР Бехбуд-хану Джаванширу.

Джаваншир являлся правнуком основателя Карабахского ханства Панахали хана.

Бехбуд-хан Джаваншир стал жертвой армянского терроризма. Так, 18 июля 1921 года он был застрелен перед стамбульским отелем Pera Palas членом террористической организации «Дашнакцутюн» Мисак Торлакяном.

Памятная доска установлена в историческом районе города — Бейоглу при организационной поддержке Генконсульства Азербайджана в Стамбуле, содействии стамбульской мэрии и местного муниципалитета.

Minval.az