В Евлахе произошло тяжелое ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает АПА, авария произошла недалеко от села Гарамамедли в Евлахском районе. В результате столкновения двух автомобилей погибли 3 человека.

По факту проводится расследование.



Minval.az