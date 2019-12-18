В Евлахе произошло тяжелое ДТП со смертельным исходом.
Как сообщает АПА, авария произошла недалеко от села Гарамамедли в Евлахском районе. В результате столкновения двух автомобилей погибли 3 человека.
По факту проводится расследование.
В Евлахе произошло тяжелое ДТП со смертельным исходом.
Как сообщает АПА, авария произошла недалеко от села Гарамамедли в Евлахском районе. В результате столкновения двух автомобилей погибли 3 человека.
По факту проводится расследование.
Дата: 2019/12/18 21:34
Раздел: Азербайджан, Происшествия
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