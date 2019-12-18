Компания Skyryse провела первый полет вертолета с автопилотом. Беспилотный летательный аппарат уже одобрен федеральным управлением гражданской авиации США, пишет Tech Crunch.

Автопилот протестировали на борту Robinson R-44.

Система включает в себя множество датчиков, которые в режиме онлайн собирают все данные о полете. Также система оценивает информацию с наземных датчиков, которые Skyryse называет «умными вертолетными площадками».

Наземные датчики информируют беспилотник о скорости и направлении ветра, а также передают данные о птицах или о других дронах.

В компании Skyryse не исключают, что их система может стать первой версией городского транспорта будущего.

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