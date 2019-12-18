В Хызы задержан мошенник.

Как сообщили АПА в Губинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, сотрудники Отдела полиции Хызинского района задержали жителя Баку 21-летнего Расула Джафарова, который путем мошенничества присвоил деньги потерпевших. Во время предварительного допроса задержанный признался в совершении мошенничества по отношению к гражданам.

Следствием было установлено, что Р.Джафаров размещал в соцсетях фотографии автомобилей, которые принадлежали различным людям без ведома их хозяев, запрашивал сумму ниже рыночной стоимости. Далее он требовал с желающих приобрести автомобиль внести предоплату, для чего указывал им номер банковского счета. После этого он прекращал всякую связь с покупателями.

Полиция не исключает участие Расула Джафарова в других подобных преступлениях.

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