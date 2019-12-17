Власти Турции выдали ордера на задержание 260 человек по подозрению в связях с организаторами антиправительственного путча. На момент публикации в Анкаре задержан 171 человек, сообщает агентство Anadolu.

Известно, что семь ордеров выданы на арест подозреваемых за границей. Задержания проходят в рамках спецоперации против террористической организации фетхуллахистов (FETO), которая связана с попыткой государственного переворота в 2016 году.

Задержанные привлекли внимание правоохранительных органов тем, что использовали приложение ByLock, позволяющее шифровать переписку. По данным властей, с помощью него свои действия координировали организаторы путча три года назад. Как пишет Anadolu, силовикам было приказано избегать жестких задержаний: сейчас выясняют, действительно ли те, кого задержали, — владельцы засвеченных в приложении номеров.

Minval.az