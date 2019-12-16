В Китае специалисты компании Winsun с помощью 3D-принтера создали стену длиной более 500 метров для защиты города Сучжоу от наводнений. Об этом сообщил сайт 3D Printing Media Network.

Отмечается, что стену собрали из отдельных деталей. Но в полностью собранном виде эта конструкция считается крупнейшим объектом, распечатанным на 3D-принтере.

Стена защитит береговую линию от волн и риска разрушения под давлением повышения уровня воды. Также сооружение обеспечит естественную среду обитания для растений.

«Эта речная облицовочная стена с 3D-печатью в конечном итоге обеспечивает безопасную и зеленую зону отдыха с приятной эстетикой для жителей и посетителей прибрежных районов», – говорится в сообщении.

Как пояснили в Winsun, 3D-печать позволила нанести гораздо меньший вред береговой линии, а также оказалась дешевле и проще обычного проекта.

Minval.az