Боевики «Сасна Црер» распространили заявление, выразив «обеспокоенность» политикой властей Армении в вопросе Карабаха.

«Действующая власть, выступая внутри страны под лозунгом «Карабах – это Армения, и все», параллельно не только не отказывается от Мадридских принципов и составленных на них конспектов РПА (бывшая правящая партия в Армении – ред.), но и постепенно доходит до возрождения антинациональной концепции, приравнивающей армянские и азербайджанские общины Карабаха.

Очевидно, что сегодняшняя власть запуталась в паутине активизирующихся геополитических игр Российской Федерации, стремящейся посредством абхазизации Карабаха взять Армению под полноценное внешнее управление, а затем вновь овладеть всем Закавказьем», – считают боевики.

В заявлении террористов также отмечается, что действующая власть не проявляет достаточной серьезности в отношении Карабаха и всех других стратегических вопросов, что «может иметь необратимые негативные последствия для нашей нации и государственности».

«Жизненные национальные интересы требуют, а геополитическая среда и тенденции развития благоприятны для завершения процесса де-юре присоединения Карабаха. Вместо этого топтание на месте, тем более стремление вернуться к прошлому, станет причиной исторического провала Армении и армянства, ответственным за который будет действующая власть», – заявили боевики.

Minval.az