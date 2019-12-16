Заведующий отделом Исполнительной власти Наримановского района — глава отдела по работе с территориальными органами управления и местными органамии самоуправления — Эльмар Шамиль оглу Ализаде покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщили Report в Наримановской районной ИВ.

Как сообщают местные СМИ, чиновник повесился после празднования дня своего рождения. Э.Ализаде был похоронен вчера на Ясамальском кладбище. Расследование по факту продолжается.

Э.Ализаде был награжден медалью «За отличие на государственной службе» в 2014 году.

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