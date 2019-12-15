В бакинском метро произошло второе за неделю ЧП: в этот раз на рельсы упал потерявший равновесие пассажир.

Как сообщил руководитель пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов, инцидент произошел около 8:33 на станции метро «Азадлыг проспекти».

Мужчина 1999 года рождения, внезапно упал на рельсы. Напряжение на контактных линиях было немедленно снято, пассажир поднят на платформу, рассказал Мамедов.

«Сотрудники метрополитена вызвали скорую помощь. Молодой человек рассказал врачам, что страдает от эпилепсии. После оказания первой помощи пассажир почувствовал себя хорошо и уехал. Инцидент не повлиял на интервалы между поездами», — отметил он.

Minval.az