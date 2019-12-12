Россия в ответ на высылку российских дипломатов из Германии объявляет персонами нон грата двух сотрудников посольства ФРГ, передает РИА Новости со ссылкой на МИД.
Россия в ответ на высылку российских дипломатов из Германии объявляет персонами нон грата двух сотрудников посольства ФРГ, передает РИА Новости со ссылкой на МИД.
Дата: 2019/12/12 12:08
Раздел: Новость
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