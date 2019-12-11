Ведущий научный сотрудник Института востоковедения НАНА Азербайджана, доктор философии по филологии, доцент Теймур Садыхов впервые перевел с оригинала Тору на азербайджанский язык, сообщает Trend.

Предисловие к книге написали преподаватель факультета востоковедения БГУ, профессор Насрулла Мамедов и покойный академик Васим Мамедалиев. Консультантом нового издания является раввин религиозной общины горских евреев Азербайджана Авраам Якубов, рецензентом — преподаватель факультета востоковедения БГУ Гюльнара Абдуллаева, редактором – профессор Насрулла Мамедов.

Книга была издана на основании решения научного совета Института востоковедения.

Хотя Тора была переведена на многие языки мира, переводов на азербайджанский язык до сегодняшнего дня не было.

Перевод Торы начался в 2014 и был завершен в 2019 году.

Minval.az