Аун Сан Су Чжи, ныне глава внешнеполитического ведомства Мьянмы, а до этого — правозащитница и лауреат Нобелевской премии мира, должна будет сегодня ответить на вопросы Международного суда ООН в Гааге, сообщает «Евроньюс».

Нынешние власти Мьянмы обвиняются в геноциде народности рохинджа.

Более 700 тысяч представителей рохинджа вынуждены были покинуть штат Ракхайн, место компактного проживания, и искать убежища в Бангладеш. Эти люди стали беженцами. Многие из них, как они говорят, потеряли близких в результате действий военных Мьянмы.

О происходившем 2 года назад рассказывает Рашида: «Солдаты пришли и спалили дом моего отца. И когда они его поджигали, они знали, что внутри есть люди. Они их сожгли заживо. А до этого они забрали наши пожитки».

На этой узенькой полоске земли рохинджа ждали недели, а то и месяцы — возможности перебраться в лагеря беженцев, находившиеся на территории Бангладеш.

В итоге крупнейший из таких лагерей принял свыше 60 тысяч человек. У которых нет даже официального беженского статуса, на бюрократическом языке их называют «граждане Мьянмы, не имеющие паспортов».

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