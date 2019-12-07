Президент Беларуси Александр Лукашенко признался, что тщательно изучил всю информацию о себе в средствах массовой информации в преддверии встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.

Белорусский лидер отметил, что смотрел российские телеканалы и «пересмотрел другие», а также читал аналитику в Telegram, передаёт ТАСС.

Все задаются вопросом в России, с чем Лукашенко едет, чего он приехал вообще, — подвёл итог своему анализу Лукашенко.

Обращаясь к Путину в ходе встречи, президент Белоруссии подчеркнул, что Москва и Минск много сделали для процесса интеграции в рамках Союзного государства.

Мы немало сделали, но мало говорим о том, что сделали. А надо было бы, — заметил Лукашенко.

Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи прошла на фоне протестов в белорусской столице Минске.

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