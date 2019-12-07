Facebook оштрафовали в Венгрии на 4 млн долл за введение пользователей в заблуждение. Об этом сообщает агентство Xinhua в субботу, 7 декабря.

«Венгерский государственный регулятор по вопросам конкуренции (GVH) заявил в пятницу, что наложил штраф в размере 1,2 миллиарда венгерских форинтов (4 миллиона долларов США) на сеть Facebook», — говорится в сообщении.

Венгерская служба заявила, что сообщение о бесплатном использовании Facebook «отвлекало внимание потребителей» от компенсации, которую они обеспечивают компании, предоставляя свои данные.

«Facebook нарушил закон, когда рекламировал свои услуги как бесплатные на своем веб-сайте», — отметили в GVH.

«Клиенты не должны были платить за пользование услугами сети, но она получала прибыль благодаря их деятельности и данным пользователей, фактически они так платили компании за предоставленные услуги», — объяснили в GVH.

GVH отметила, что подобные решения были приняты регуляторами в США и некоторых странах Европы.

Minval.az