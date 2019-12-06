Российский пранкер Алексей Столяров, известный как пранкер Лексус, позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом он сообщил вечером в четверг, 5 декабря, на своей странице в Facebook.

«Ну если уж 60 минут дозвонились Зеленскому, то мы подумали: а чем мы хуже? Этого звонка он ждал с момента своей инаугурации, поэтому тоже был тактичен в общении», — написал Столяров, добавив, что подробности он сообщит позже.

Пранкер опубликовал 30-секундный отрывок «разговора», где кроме Столярова, звучит голос, похожий на голос президента Зеленского. В начале разговора Столяров заявляет, что «на проводе Кремль».

«Ну наконец-то ты, родненький, с российской номера позвонил… Так, а что вы хотите?», — спрашивает Зеленский.

На это пранкер сказал, что хочет снятия санкций СБУ.

«Хорошо, я тогда проведу вечер. Слава Украине. Как следует отвечать, когда говорят «Слава Украине»?», — ответил ему Зеленский.

Minval.az