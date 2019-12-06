Певица Билли Айлиш выпустила клип на песню «xanny» со своего дебютного альбома «When we all fall asleep, where do we go?». В видео, режиссером которого выступила сама артистка, о ее лицо тушат окурки.
Певица Билли Айлиш выпустила клип на песню «xanny» со своего дебютного альбома «When we all fall asleep, where do we go?». В видео, режиссером которого выступила сама артистка, о ее лицо тушат окурки.
Дата: 2019/12/06 9:41
Раздел: Life-style
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