Заслуженный артист Азербайджана, пианист и композитор Исфар Сарабский подписал контракт с третьим по величине концерном и семейством студий грамзаписи, входящих в «большую тройку компаний звукозаписи» — Warner Music Group (WMG). Исфар первый азербайджанский джазовый и электронный музыкант, подписавший бизнес-контракт с WMG.

Этот контракт, подписанный с таким звукозаписывающим гигантом, представляет собой дверь, которая открывает новые перспективы не только для музыканта, который отметил свое 30-летие, но и для азербайджанской музыки в целом.

В соответствии с соглашением, подписанным с Warner Music Group, на этом лейбле будут выпущены два альбома Исфара Сарабского.

Первый альбом будет в жанре джаза. Альбом запланирован на июнь 2020 года. Перед альбомом ожидаются два разных трека. Начиная с февраля, Исфар будет выступать на различных фестивалях и выступать во многих европейских городах. Накануне 11-12 июня в Гамбурге будет представлен джазовый альбом музыканта.

Второй альбом относится к жанру электронной музыки, первый сингл выйдет в августе / сентябре 2020 года. Второй альбом выйдет в конце 2020 года.

Warner Music Group (WMG) — третий по величине концерн и семейство студий грамзаписи, входящих в «большую тройку компаний звукозаписи». Концерн был основан в 1958 году и имел название Warner Bros. Records. Далее в 1971 году был переименован в WEA (Warner Bros. — Elektra — Atlantic) и просуществовал три десятилетия. На сегодняшний день концерн имеет название Warner Music Group (WMG).

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