В Соединенных Штатах мексиканская семейная пара решила принять ислам после того, как посмотрела популярный турецкий телесериал.

Муж и жена влюбились в исторический приключенческий сериал «Возрождение: Эртугрул» и стали изучать мусульманскую культуру, заинтересовавшись увиденным в кино. Мексиканцы так прониклись симпатией к исламу, что сами решили стать мусульманами.

Знаковое для них событие произошло в присутствии их любимого актера Джелала Ала, сыгравшего в «Эртугруле» роль Абдуррахмана Алпа на церемонии в Лос-Анджелесе, сообщает IslamNews.

«Мы были впечатлены турецким сериалом «Возрождение: Эртугрул» и гуманитарной деятельностью Турции по всему миру, и впоследствии решили стать мусульманами», – сказали супруги.

Minval.az