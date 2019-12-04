В ходе визита министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Баку, в частности, обсуждался российский план по сближению Азербайджана и Армении «малыми шагами». Об этом пишет «Коммерсант».

«В ходе переговоров с Ильхамом Алиевым и Эльмаром Мамедъяровым он, в частности, обсуждал апрельское предложение России по сближению сторон путем «малых шагов» в гуманитарной сфере. Часть этого плана уже реализована: в ноябре состоялись первые за много лет взаимные поездки журналистов», – пишет газета.

По данным издания, рассматривается также вариант организации взаимных визитов азербайджанских и армянских общественных и культурных деятелей, парламентариев.

«Обсуждается и вопрос обмена военнопленными. Баку уже дал на это согласие», – сообщил «Коммерсант».

Minval.az