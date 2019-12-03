Международная группа ученых раскрыла неизвестный механизм усиления альвеновских волн у поверхности Солнца, что поможет объяснить, почему солнечная корона нагрета сильнее, чем нижележащие слои атмосферы. Ключевую роль играют «акустические резонаторы», чье существование было предсказано теоретически. Статья с результатами работы опубликована в журнале Nature Astronomy.

Исследователи провели наблюдения с помощью солнечного телескопа Национального научного фонда в Нью-Мексико для изучения альвеновских волн над солнечными пятнами. Известно, что, когда волны удаляются от поверхности звезды, они усиливаются. При этом они переносят энергию из недр Солнца во внешние области его атмосферы.

Ученые проследили за изменениями в количестве химических элементов в атмосфере Солнца, включая кремний, кальций и гелий. Это позволило раскрыть скорости солнечной плазмы и частоты альвеновских волн. Для анализа данных были использованы суперкомпьютеры.

Оказалось, что усиление волн объясняется наличием «резонансных полостей» в атмосфере, где значительные перепады температуры между поверхностью Солнца и его короной создают среду, способную частично отражать волны и усиливать их. По словам ученых, этот механизм играет ключевую роль в нагреве солнечной короны.

Альвеновские волны — волны плазмы, которые распространяются вдоль силовых линий магнитного поля и перемеща

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