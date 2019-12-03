Вопрос членства Турции в НАТО будет обсуждаться странами-членами альянса, Турция — хороший участник блока, заявил президент США Дональд Трамп.

«Мне нравится Турция, я хорошо знаком с президентом (Эрдоганом). Он — хороший член НАТО или будет им… Тема членства будет обсуждаться участниками альянса», — сказал Трамп на пресс-конференции в рамках саммита НАТО в Лондоне.

По его словам, у США и Турции были примеры удачного партнерства.

«У нас был хороший опыт совместной работы во время операции (по устранению Аль-Багдади). У нас хорошие отношения с Турцией. Турция — надежный партнер», — сказал Трамп.

Minval.az