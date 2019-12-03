Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром связи и информационных технологий Ирана Мухаммедом Джавадом Азери Джахроми, сообщает пресс-служба главы государства.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром связи и информационных технологий Ирана Мухаммедом Джавадом Азери Джахроми, сообщает пресс-служба главы государства.
Дата: 2019/12/03 14:24
Раздел: Новость
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