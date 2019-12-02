Правительство Японии заявило, что согласилось выкупить из частной собственности необитаемый остров у юго-западного побережья за $146 млн для американских военных учений, сообщил в понедельник генеральный секретарь кабинета министров страны Йосихидэ Суга.

В его заявлении говорится, что договоренность по покупке острова Магэсима, принадлежащего префектуре Кагосима, достигнуты в минувшую пятницу «после обсуждений между министерством обороны и застройщиком, которому принадлежит значительная часть острова».

В заявлении отмечается, что объект для военных учений США будет построен на острове «в ближайшее время».

Некоторые жители, которые живут на островах близ Магэсимы, выразили обеспокоенность в связи с тем, что объект может стать причиной высокого уровня шума.

В настоящее время тренировки ВВС США проходят на острове Иводзима в 1,2 тыс. км от Токио.

Minval.az