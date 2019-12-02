Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп негативно воспринял новое высказывание французского коллеги Эммануэля Макрона о «смерти мозга НАТО». Об этом сообщает Axios со ссылкой на три неназванных чиновника.

Как они утверждают, когда Трамп узнал о новом изречении Макрона о Североатлантическом альянсе, он разозлился на него.

«Он уже давно зол на Макрона», — признались некоторые источники.

Однако есть и другая трактовка реакции Трампа на слова французского лидера «о смерти мозга» НАТО. По мнению одного чиновника, Макрон подтолкнул Трампа к более позитивной оценке альянса. Она будет иметь иронический эффект и противоречить словам главы Франции.

До этого Макрон говорил, что НАТО находится в коматозном состоянии, поскольку координация по стратегическим решениям между США и союзниками по Североатлантическому альянсу полностью отсутствует. Позднее он также признался, что считает свое высказывние полезным сигналом к пробуждению.

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