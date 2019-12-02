В декабре «Минвал» отмечает свой седьмой день рождения.

За этот срок мы успели многое: благодаря публикациям в «Минвале» людям оказывается своевременная помощь, проблемы многих граждан страны были услышаны. Мы показали свою непримиримую позицию в ходе информационной войны, развязавшейся между Азербайджаном и Арменией, и в этой войне мы, как серьезное СМИ, добились значительных успехов.

Армия наших читателей постоянно растет, и мы хотим выразить свою благодарность — за критику и замечания, за то, что читаете нас и делитесь нашей информацией.

Мы постараемся и впредь работать в русле справедливости и правды.

Спасибо, что Вы с нами!

Minval.az