Милли Меджлис Азербайджана объявил на специальном заседании в понедельник о самороспуске.

Заместитель исполнительного секретаря правящей партии депутат Сиявуш Новрузов зачитывает на заседании обращение к президенту Ильхаму Алиеву о роспуске парламента и назначении внеочередных выборов.

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Сегодня состоится очередное пленарное заседание Милли Меджлиса. В повестку заседания входит один вопрос.

Депутаты обсудят обращение представляющих партию «Ени Азербайджан» членов парламента к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву о роспуске Милли Меджлиса.

28 ноября состоялось заседание Политсовета ПЕА. На заседании было принято решение Политсовета, согласно которому представляющим партию депутатам было рекомендовано выступить с инициативой о роспуске Милли Меджлиса.

Minval.az