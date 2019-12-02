Один человек пострадал в результате ДТП минувшим вечером в Сабаильском районе Баку.
Как передает АПА, ДТП произошло на проспекте Нефтяников.
По сообщению, автомобиль марки BMW (госномер 99-UX-894) на большой скорости столкнулся с автомобилем марки Ford, а затем по инерции врезался во входные двери отеля Park İNN.
В результате аварии тяжело пострадал водитель, отелю нанесен серьезный ущерб.
ДТП стало причиной затора на проспекте.
Отметим, что перед ДТП BMW также задел сзади Audi.
Выясняются обстоятельства аварии.