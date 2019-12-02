Один человек пострадал в результате ДТП минувшим вечером в Сабаильском районе Баку.

Как передает АПА, ДТП произошло на проспекте Нефтяников.

По сообщению, автомобиль марки BMW (госномер 99-UX-894) на большой скорости столкнулся с автомобилем марки Ford, а затем по инерции врезался во входные двери отеля Park İNN.

В результате аварии тяжело пострадал водитель, отелю нанесен серьезный ущерб.

ДТП стало причиной затора на проспекте.

Отметим, что перед ДТП BMW также задел сзади Audi.

Выясняются обстоятельства аварии.

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