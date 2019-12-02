В Баку зафиксирован факт избиения.

Как сообщает Report, инцидент произошел в Бинагадинском районе.

Пьяный Мубариз Гасанов обратился в одну из фирм для вызова «трезвого водителя».

В автомобиле Mercedes М. Гасанова между ним и вызванным водителем возникла ссора, переросшая в драку.

Водитель избил хозяина машины. Получивший множество ударов в голову, он потерял сознание. Прибывшая на место бригада скорой помощи доставила потерпевшего в больницу.

Члены семьи М.Гасанова отметили, что водитель разбил стекло автомобиля и пытался напасть на ее хозяина с ножом, но его остановили случайные свидетели произошедшего.

По факту ведется разбирательство.

Minval.az