В Шамкирском районе, на автомагистрали Шамкир – Гедабей произошло тяжелое ДТП.
В результате столкновения Mitsubishi Pajero и ВАЗ-21011 погибли 5 человек, включая малолетнего ребенка, передает агентство АПА.
Установлены личности погибших при ДТП в Шамкире.
В результате аварии погибли жители Шамкирского района – Алиева Хаят Рашад гызы 2018 г.р., Оруджова Нубар Дильгам гызы 1994 г.р., Оруджов Вугар Байрам оглу 1974 г.р., Оруджов Дильгам Байрам оглу 1970 г.р. и Оруджова Расмия Нуреддин гызы 1971 г.р.
Выясняются обстоятельства ДТП.