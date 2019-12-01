На берегу реки Темза под мостом Бэттерси в Лондоне был обнаружен кит из семейства полосатиков длиной около 10 метров, сообщает Daily Mail.

Власти порта Лондона (PLA) заявили, что будут «стремиться безопасно извлечь кита» в течение выходных дней.

В PLA считают, что млекопитающее — это малый полосатик, вес которого может достигать 10 тонн. Иногда их можно встретить в британских водах. Млекопитающие предпочитают более холодные регионы, водятся в Атлантическом, Тихом, Индийском и Северном Ледовитом океанах.

Сообщается, что кит будет отправлен в Лондонский зоопарк для вскрытия.



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