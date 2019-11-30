Генеральная прокуратура Азербайджана и Министерство по чрезвычайным ситуациям АР распространили совместное заявление в связи с пожаром, произошедшим накануне вечером в Сураханском районе Баку.

Как сообщает 1news.az, в заявлении говорится, что 29 ноября вспыхнул пожар по адресу: поселок Бюль-Бюля, улица Ашурбековых, 8, квартира 25.

В результате пожара скончались пятилетняя Ругия Ализаде и трехлетний Исмаил Ализаде.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС, которые потушили огонь и предотвратили его распространение.

Место происшествия было осмотрено сотрудниками полиции, прокуратуры, МЧС, Центра судебной экспертизы Минюста.

По факту в Бакинской городской прокуратурой было возбуждено уголовное дело по статье 314.3 («Халатность, повлекшая по неосторожности гибель двух и более лиц»).

По делу назначены судебно-медицинская и другие экспертизы, опрошены свидетели и выполнены другие процессуальные действия.

Установлено, что около двух лет эту квартиру со своей семьей снимала жительница Барды, 26-летняя Кенуль Алиева.

Оставив двоих малолетних детей дома и заперев дверь снаружи, около 6 часов вечера женщина вышла в магазин. По возвращении она увидела густой дым в квартире. С помощью соседей детей вынесли на улицу, после чего в квартире начался пожар.

Несмотря на то, что отравившихся дымом детей доставили в больницу, спасти их не удалось.

Следствие продолжается.

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