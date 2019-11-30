Европейский союз (ЕС) продолжит работу по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, покидающая свой пост.

«Мы продолжим работу по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, поощряя и поддерживая диалог на высшем уровне между Арменией и Азербайджаном. Мы полностью поддерживаем посреднические усилия и предложения сопредседателей Минской группы ОБСЕ», — сказала Могерини на пленарном заседании Европейского парламента по развитию Восточного партнерства.

Могерини также отметила, что ЕС и Азербайджан продолжают переговоры по заключению нового соглашения о стратегическом партнерстве.

«Мы хотим амбициозного соглашения в соответствии с международными стандартами, которое варьируется от прав человека до поддержки диверсификации экономики Азербайджана», — цитирует Могерини «Интерфакс».

Minval.az