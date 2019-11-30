Авиация Армии обороны Израиля нанесла удары по военным целям палестинского движения ХАМАС в секторе Газа после ракетного обстрела израильской территории.
Об этом информирует пресс-служба израильской армии.
Отмечается, что вечером 29 ноября из сектора Газа по Израилю была выпущена ракета.
«В ответ истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по нескольким террористическим объектам ХАМАС в северной части сектора Газа», — заявили в армии.
Отмечается, что в том числе нанесён удар по цеху по производству вооружений.