Авиация Армии обороны Израиля нанесла удары по военным целям палестинского движения ХАМАС в секторе Газа после ракетного обстрела израильской территории.

Об этом информирует пресс-служба израильской армии.

Отмечается, что вечером 29 ноября из сектора Газа по Израилю была выпущена ракета.

«В ответ истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по нескольким террористическим объектам ХАМАС в северной части сектора Газа», — заявили в армии.

Отмечается, что в том числе нанесён удар по цеху по производству вооружений.

Minval.az