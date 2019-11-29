Магеррам Алиев назначен помощником президента Азербайджанской Республики — заведующим отделом по военным вопросам Администрации президента Азербайджанской Республики.
Магеррам Алиев назначен помощником президента Азербайджанской Республики — заведующим отделом по военным вопросам Администрации президента Азербайджанской Республики.
Дата: 2019/11/29 17:51
Раздел: Новость
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