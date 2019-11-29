Центр русского языка и культуры будет открыт в середине декабря в Тбилиси, заявил российский сенатор Григорий Карасин.

По его словам, центр, несомненно, сыграет важную роль в развитии взаимоотношений между Россией и Грузией.

«Несомненно, важную роль в развитии взаимоотношений между Россией и Грузией сыграет открывающийся в Тбилиси в середине декабря Центр русского языка и культуры», — сказал он по итогам переговоров в четверг в Праге со спецпредставителем премьера Грузии по связям с РФ Зурабом Абашидзе.

«Мы надеемся, что планируемые в Грузии на последний месяц года мероприятия культурного характера с участием россиян обойдутся без инцидентов», — сказал собеседник РИА Новости.

Minval.az