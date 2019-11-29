В Агджабединском районе произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщили в МЧС, в селе Авшар столкнулись два автомобиля «ВАЗ». В результате этого один из автомобилей воспламенился.

В результате аварии заживо сгорели водитель ВАЗ-21099, житель села Перогуллар Агджабединского района Дадакишиев Гусейн Мухаммед оглу (1952 г.р.) и его 71-летняя супруга Дадакишиева Гюллю Фаррух гызы. Водитель другого автомобиля – ВАЗ—2107 (10 CF 494), житель поселка Ходжавенд Мамедов Орхан Ильхам оглу доставлен в больницу.

По факту ведется расследование.

Minval.az