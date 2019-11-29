В пятницу началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса под председательством спикера Октая Асадова.
В повестку дня заседания включено 22 вопроса.
В пятницу началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса под председательством спикера Октая Асадова.
В повестку дня заседания включено 22 вопроса.
Дата: 2019/11/29 12:07
Раздел: Новость
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