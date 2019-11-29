Исследовательский центр общественного здравоохранения Ричарда Лугара, работающий около Тбилиси, открыт для всех международных экспертов, в том числе и специалистов из России. Об этом говорится в опубликованном в четверг сообщении правительства Грузии по итогам переговоров спецпредставителя премьер-министра по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураба Абашидзе с членом Совета Федерации Григорием Карасиным в Праге.

«С учетом заинтересованности российской стороны Зураб Абашидзе подтвердил, что так называемая лаборатория Лугара осуществляет свою деятельность в прозрачном режиме, и ее двери открыты для экспертов и ученых из всех стран, в том числе и из России», — сказано в сообщении.

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