В Баку четыре члена одной семьи отравились маслом.

Как сообщает Report, инцидент произошел в частном жилом пункте, расположенном на 5-й улице Шимал в поселке Баладжары.

В скорую помощь поступила информация об отравлении четырех членов одной семьи.

Прибывшая на место бригада скорой помощи осмотрела двух девочек 11 и 16 лет, их 37-летнюю мать и 59-летнюю бабушку, после чего было принято решение о госпитализации. Дети были доставлены в детскую больницу №2, мать и бабушка в Клинический медцентр №1.

Как сообщили Report в Минздраве, во время беседы с врачами пострадавшие сообщили, что употребили в пищу масло с истекшим сроком годности.

Их лечение продолжается. Как сообщили в детской больнице №2 утром, девочкам оказана необходимая медпомощь, угрозы их жизням нет. После окончания лечения их отпустят домой в ближайшие дни.

Мать и бабушка, находящиеся в Клиническом медцентре, отпущены на амбулаторное лечение после оказания первой медпомощи.

Minval.az