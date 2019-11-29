В городе Ширван найден 3-дневный младенец.

Как сообщает Репорт, его обнаружили 28 ноября около 18:00 по адресу: улица Лейтенанта Ибрагимова, 18/2.

Житель Ширванского района Дж.Абдуллаев нашел на улице запеленутого ребенка и сообщил об этом в управление полиции.

Младенца отвезли в Ширванскую городскую центральную больницу.

По словам врачей, ребенок родился 2-3 дня назад. Его состояние в настоящее время оценивается как удовлетворительное.

По факту в Ширванском РОП ведется расследование, выясняется, кто родители ребенка и кто оставил его на улице.

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