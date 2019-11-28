Комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил о пуске Северной Кореей «неопознанного снаряда». Об этом сообщает YonhapNews Agency.

«Северная Корея произвела запуск снаряда неопределенного типа», — говорится в опубликованном сообщении. Эту же информацию подтверждает японская сторона, призвав суда к бдительности. Других подробностей не приводится.

11 августа сообщалось, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын принял участие в испытании «нового оружия». Испытания прошли успешно, и Ким Чен Ын выразил удовлетворение увиденным и поблагодарил ученых за работу.

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