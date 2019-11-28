Без значительного вреда для здоровья женщинам следует выпивать не более 12 г чистого алкоголя в день, а мужчинам – не больше 24 г. К такому мнению пришли немецкие ученые, сообщает Focus.

Исследования ученых показали, что наименьшей вред организму женщины приносит доза в 12 г спирта в день, что эквивалентно 0,3 литра пива или бокалу вина. Для мужчин суточный максимум – 24 г или 0,6 л пива.

Для сохранения здоровья желательно вовсе отказаться от спиртного, так как его употребление подавляет усвоение витаминов и питательных веществ в организме. Это, в свою очередь, приводит к развитию многочисленных заболеваний. Кроме того, повышается риск развития рака.

Специалисты призвали не употреблять алкоголь совсем хотя бы два дня в неделю.

Minval.az