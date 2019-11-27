На автомагистрали Имишли-Кюрдамир, недалеко от моста над рекой Араз, произошло ДТП.

Автомобиль марки Toyota Prado с государственным номерным знаком 10 BH 888, управляемый Орханом Низами оглу Умудовым 1992 г.р., потерял управление и перевернулся, передает агентство АПА.

В результате ДТП пострадали водитель и его мать Умудова Вафа Халаф гызы 1973 г.р. Пострадавшие доставлены в Имишлинскую центральную районную больницу. Тяжело пострадавший водитель впоследствии был переведен в одну из столичных клиник. Женщина была выписана на амбулаторное лечение после оказания ей необходимой медицинской помощи.

Выясняются обстоятельства ДТП.

Minval.az