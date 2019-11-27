Компания Apple в своем приложении Погода на территории России начала отображать Крым и Севастополь «российской» территорией. Об этом в среду, 27 ноября, сообщает Крым.Реалии.

При этом на материковой части Украины и на аннексированном полуострове Севастополь, Симферополь, Керчь и другие города не отображаются ни частью Украины, ни России.

Председатель комитета Госдумы России по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев 27 ноября заявил, что «Apple полностью устранила претензии Госдумы по указанию Крыма в своих сервисах». Об этом он сообщил после встречи с представителем компании в России Дарьей Ермолиной.

«Они полностью привели (свои сервисы – ред.) в соответствие с российским законодательством. Ошибка в отображении крымских городов в приложении Погода устранена», – сообщали российские СМИ.

Официальных комментариев американской компании по этому поводу пока нет.

В мае этого года Apple не отображала территориальную принадлежность городов Крыма в своих приложениях, как с материковой Украины, так и с полуострова.

Minval.az