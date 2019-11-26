Китай провел очередное летное испытание новейшей тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты DF-41 (Дунфэн-41). Об этом накануне сообщила газета The Washington Times со ссылкой на Пентагон.

Необъявленный пуск состоялся 22 ноября и стал первым испытанным DF-41 с мая 2018 года, сообщил изданию представитель Пентагона на условиях анонимности.

Американская разведка считает, что ракета уже развернута, учитывая ее появление на параде в Пекине 1 октября. Тогда были проказаны в общей сложности 16 мобильных комплексов DF-41.

Известно, что ракета DF-41 способна нести до 12 ядерных боеголовок на расстояние до 9500 миль (около 15 тысяч километров). Она способна достичь территории США за 30 минут.

Minval.az