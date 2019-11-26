В Гяндже произошел несчастный случай.

Как сообщает АПА, инцидент зафиксирован в средней школе номер 16. Ученица первого класса Хатамли Хадиджа Рагим гызы (2013 г.р.) внезапно почувствовала себя плохо и упала. Ребенок скончался.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Директор школы прокомментировала смерть первоклассницы.

Как сообщила Эльнура Юсифова, умершая девочка страдала эпилепсией. Сегодня утром состояние школьницы резко ухудшилось. В школу была вызвана скорая медицинская помощь. Х.Хатамли скончалась по дороге в больницу.

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