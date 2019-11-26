Житель израильского города Цфат пережил нападение акулы, сообщает издание Israel Hayom.

В пятницу, 22 ноября, Ханан Шауль (Hanan Shaul) отправился с друзьями на пляж города Хадера, чтобы поплавать с трубкой и маской. Мужчина разглядывал рыб, когда почувствовал, что акула схватила его за ласту. «Она была очень мощной. К счастью, она отгрызла только ласту, и на этом все закончилось, — рассказывает он. — Однако последствия могли быть значительно хуже».

Управление природы и парков Израиля предупреждало об опасности плавания возле электростанции, так как с декабря по апрель в этом районе можно наткнуться на акул. Несмотря на запрет, Шауль заплыл именно в те места. «Крайне важно соблюдать правила безопасности, — заключил он. — Все могло закончиться плачевно».

«Я плавал в девяти метрах от двух моих друзей. Кроме рыбаков в том районе больше никого не было. Я находился в мутной воде в 27 метрах от пляжа и уже направлялся к берегу», — вспоминает израильтянин детали произошедшего. «Теперь я отношусь к правилам безопасности намного серьезнее. Например, я понял, что нельзя плавать в одиночку. Как правило, акулы реже нападают на группу людей», — подытожил он.

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